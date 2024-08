Portes ouvertes dans quatre fermes de la Chaudière-Appalaches

Comme le veut la coutume, des fermes du Québec ouvriront simultanément leurs portes au grand public, le dimanche 8 septembre prochain. En Chaudière-Appalaches, la ferme Champ Gauche de Saint-Jacques-de-Leeds, le Domaine des Feux Follets de Berthier-sur-Mer, la ferme Grange & Boustifaille de Saint-Victor et le Vignoble Le 10-Vin de Saint-Apollinaire seront de la partie.

Lors de cette journée, les fermes hôtes accueilleront les visiteuses et visiteurs de 10 h à 16 h. Pour participer, simplement sélectionner la porte ouverte de son choix et se rendre sur place. L’entrée est gratuite et aucune inscription n’est requise. Pour bon nombre de personnes, ce rendez-vous continue de plaire année après année et les fermes de l’édition 2024 piqueront certainement la curiosité de plusieurs.

En Beauce, la ferme Grange & Boustifaille de Saint-Victor annonce une journée fort prometteuse qui plaira à bien des familles avec ses activités agricoles diversifiées. Élevages de porcs et de poulets, œufs biologiques, culture de légumes, de fines herbes et bien d’autres sont au programme. Cette ferme de proximité mise sur des méthodes d’élevage au pâturage, autant pour ses bienfaits sur la nature que pour celui des animaux, des valeurs qu’elle prône.

L’objectif des journées Portes ouvertes

Le président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, James Allen, rappelle le but de cette journée.

« Désormais devenue un rendez-vous incontournable, la tenue des Portes ouvertes sur les fermes permet aux gens, de toutes les tranches d’âge, d’en apprendre davantage sur les diverses facettes de l’agriculture. Parfois, il est difficile d’imaginer tout le travail fait en amont, ainsi que tous les impondérables, avant que la nourriture se retrouve dans notre assiette. Voilà l’un des objectifs de cette journée et qui en plus, met à l’avant-plan l’expertise agricole de la région ainsi que les produits locaux. »