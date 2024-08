Plus de 50 kiosques à l'Expo forestière et acéricole de Beauce

Les producteurs de bois et de sirop ont rendez-vous à l’Expo forestière et acéricole de Beauce, qui se tiendra sur les terrains et à l’intérieur de la Polyvalente de Saint-Georges, le dimanche 8 septembre.

Déjà plus d’une cinquantaine d’exposants ont confirmé leur place à cet événement, organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en collaboration avec Desjardins Entreprises comme partenaire majeur.

Dans le volet acéricole, mentionnons la présence des équipementiers les plus dynamiques de la région et celle du Centre Acer, qui se consacre à la recherche et au transfert de connaissances en acériculture. Pour ce qui est du volet forestier, les revendeurs de tracteurs, de chargeuses, de VTT et d’équipements divers présenteront leurs nouveautés leurs produits traditionnels.

L’APBB accueillera pour sa part les propriétaires forestiers et acéricoles pour parler de mise en marché des bois, d’aménagement des boisés et des érablières et de formations adaptées à leurs besoins. Desjardins sera là pour discuter avec eux du financement de leurs projets, quels qu’ils soient, y compris le transfert d’entreprises.

Aussi, deux mini-conférences seront présentées à l’auditorium de la Polyvalente. La première, à 10 h 30, sera donnée par Luc Lagacé, directeur en recherche et transfert de technologie au Centre Acer, sous le thème Avez-vous déjà pensé à faire du sirop à partir d’autres espèces d’arbres?

Puis, à 13 h 30, ce sera au tour de Marie-Josée Martel, ingénieure forestière à l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie. Elle traitera du nerprun bourdaine, une espèce exotique envahissante qui cause des impacts majeurs aux peuplements forestiers.

Circulation à sens unique au site

Entre 5 000 et 6 000 visiteurs sont attendus à l'expo, dont l’ouverture des kiosques aura lieu dès 9 h 30. L’entrée est entièrement gratuite.

La circulation des véhicules se fera à sens unique autour du site d’exposition. L’accès aux stationnements, situés entre la polyvalente et le CIMIC se fera donc via la 25e avenue et la 115e rue, au nord du site. Après leur visite, les automobilistes seront invités à quitter l'endroit via la 118e rue. Un sentier piétonnier pour accéder aux espaces d’exposition sera balisé afin d’éviter le plus possible de marcher au travers des voitures.

Les exposants de machinerie forestière seront concentrés dans la Zone Ouest du site, sur le côté de la polyvalente, alors que la Zone centrale, devant la polyvalente, regroupera du forestier léger et de l’acéricole. Tout près de l’entrée principale, on trouvera deux camions-bouffe pour satisfaire tous les appétits.