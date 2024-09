L'Expo forestière et acéricole de Beauce a lieu aujourd'hui

C'est aujourd'hui que se déroule l’Expo forestière et acéricole de Beauce sur les terrains et à l’intérieur de la Polyvalente de Saint-Georges.

Déjà plus d’une cinquantaine d’exposants seront sur place. L'événement est organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en collaboration avec Desjardins Entreprises comme partenaire majeur.

Entre 5 000 et 6 000 visiteurs sont attendus à l'expo, dont l’ouverture des kiosques aura lieu dès 9 h 30. L’entrée est entièrement gratuite.

La circulation des véhicules se fera à sens unique autour du site d’exposition. L’accès aux stationnements, situés entre la polyvalente et le CIMIC se fera donc via la 25e avenue et la 115e rue, au nord du site. Après leur visite, les automobilistes seront invités à quitter l'endroit via la 118e rue. Un sentier piétonnier pour accéder aux espaces d’exposition sera balisé afin d’éviter le plus possible de marcher au travers des voitures.

Les exposants de machinerie forestière seront concentrés dans la Zone Ouest du site, sur le côté de la polyvalente, alors que la Zone centrale, devant la polyvalente, regroupera du forestier léger et de l’acéricole. Tout près de l’entrée principale, on trouvera deux camions-bouffe pour satisfaire tous les appétits.