Bianca Dupuis d'Abritek, confériencière au 37e Souper des jeunes gens d’affaires

Bianca Dupuis, directrice générale de Portes et Fenêtres Abritek à Saint-Georges, sera la confériencière invitée pour le 37e Souper des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce.

Le Souper des jeunes gens d’affaires constitue une occasion unique de découvrir une dizaine de nouveaux entrepreneurs de la MRC Beauce-Sartigan. Lors de la soirée, des capsules vidéo, réalisées en collaboration avec VK Création de contenu, mettront en lumière des entreprises en démarrage. De plus, des releveurs d’entreprise seront également présentés, ainsi que des entreprises nouvellement implantées sur le territoire.

« Cet événement de réseautage et d'inspiration est devenu un rendez-vous incontournable pour les gens d'affaires, attirant particulièrement la relève et les jeunes entrepreneurs. L'intérêt soutenu pour cette soirée se traduit par une participation élevée et constante à chaque édition! », a affirmé Roxanne Marois, présidente du comité organisateur.

Sous le thème « La résilience face à l’adversité », la conférence se tiendra le 21 novembre prochain au Georgesville.

Parcours professionnel

Suivant les traces entrepreneuriales de ses parents, Bianca évolue très jeune autour de l’entreprise familiale Portes et Fenêtres Abritek.

Après ses études, en 1999, elle fait ses débuts sur le marché du travail en tant que secrétaire-réceptionniste. Au fil des années, l’entreprise connait une croissance rapide et Bianca acquiert plus de responsabilités. Qui dit plus de responsabilités dit plus de défis, notamment le décès de son père et propriétaire, Christian, en 2014. Alors que leur mère devient propriétaire, Bianca ainsi que ses frères et sa sœur prennent la relève pour former la 3egénération de l’entreprise.

C’est en 2019 que Bianca est nommée directrice générale d’Abritek, ce qui lui permet de poursuivre la croissance soutenue de l’entreprise et de jouer un rôle déterminant dans la relève de l’entreprise à la suite de l’incendie majeur de l’usine principale en 2022. Son authenticité, sa passion et sa persévérance font d’elle une gestionnaire impliquée auprès de son équipe. Bianca prend également le temps de s’impliquer dans divers organismes, entre autres, sur le CA de la Chambre de commerce de Saint-Georges, la Marche pour l’Alzheimer et tout récemment, dans le CA de l’Association AVFQ.

Pour s’inscrire

Pour réserver leur place, les gens peuvent remplir le formulaire disponible dès maintenant via le site Web du CEB au www.cebeauce.com. Le coût est de 155 $ plus taxes pour les membres et de 185 $ plus taxes pour les non-membres de l’organisme. Dans le but d’encourager la relève à participer à l’événement, le billet est au coût de 105 $ plus taxes pour les 30 ans et moins.

Les membres du comité organisateur du Souper des jeunes gens d’affaires 2024, composé de Roxanne Marois (BMO) présidente du comité, Amélie Beaulieu (Ent4mur), Audrey Gagnon (ID Doors) ainsi que Sébastien Boily (Blanchette Vachon) et Norbert Poulin (Impressions Trait d’union), tiennent à remercier tous les partenaires qui contribuent, chaque année, au succès de l’événement.