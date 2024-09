Entreprises écoresponsables: un tout premier gala de reconnaissance en préparation

Désireuses de mettre en lumière les efforts déployés par les entreprises de la région quant au développement durable, les cinq Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et Centres d’aide aux entreprises (CAE) de Chaudière-Appalaches sont à préparer la tenue du tout premier Gala Vision Durable.

L'événement de reconnaissance régionale aura lieu le 19 février prochain, à La cache à Maxime de Scott.

S’adressant à toutes les entreprises situées sur les territoires desservis par une SADC ou un CAE de Chaudière-Appalaches, de la plus petite à celle comptant jusqu’à 200 employés, en passant par les travailleuses et les travailleurs autonomes, ce gala se veut un temps d’arrêt pour souligner les bons coups en développement durable. Ce dernier concept ne s’arrête pas qu'à la gestion des matières résiduelles. La preuve: les entreprises qui soumettront leur candidature seront évaluées selon des critères touchant évidemment l’environnement, mais également le côté social et la gouvernance.

« Dans une ère où le développement durable prend tout son sens, il était impératif pour nous d’organiser, de concert avec les autres SADC et CAE de Chaudière-Appalaches, un événement visant à souligner les pratiques écoresponsables des entrepreneurs de la région » a mentionné Karine Therrien, directrice générale du CAE Beauce-Chaudière.

Les entreprises peuvent déjà déposer leur candidature en complétant le formulaire, via la page web du Gala Vision Durable en Chaudière-Appalaches, accessible en cliquant ici. La date limite a été fixée au 25 octobre prochain.