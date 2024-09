Les Productions Pixel d’étoile remportent le concours du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a annoncé, ce mardi 17 septembre, que Les Productions Pixel d’étoile sont les lauréates de la 5e édition du concours du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT).

L’organisme culturel se voit attribuer une bourse de 25 000 $ pour la réalisation de leur projet innovant, le CycloScène immersif, une infrastructure dédiée à la diffusion de spectacles multimédias à 360 degrés.

Le CycloScène, une structure circulaire de 3 mètres de hauteur et de 17 mètres de diamètre, sera tapissée d’écrans LED offrant une expérience immersive et multisensorielle aux spectateurs. La première production qui y sera présentée est Dunort, une œuvre de théâtre multimédia développée par Les Productions Pixel d’étoile. Ce projet sera inauguré en juin 2025, avec plusieurs emplacements en cours d’étude pour l’installation de la structure.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’accompagnement de Mmes Audrey Boivin et Hélène Latulippe du CEB dans le développement de notre projet. Grâce à leur soutien, notamment pour la structuration du plan d’affaires et la recherche de financement, le projet a pu prendre forme bien plus rapidement que prévu », a déclare Alain Lessard, promoteur du projet.

En plus du soutien financier du concours FNAT, le projet a également reçu 600 000 $ dans le cadre de l’appel à projets de la démarche Signature Innovation de la MRC Beauce-Sartigan.

« Le CEB est fier d’ajouter sa contribution aux 600 000 $ déjà obtenus en juin dernier dans le

cadre de l’appel à projets du volet Infrastructure de la démarche Signature Innovation de la MRC Beauce-Sartigan. Le concours FNAT s’inscrit parfaitement dans la volonté de développer le secteur touristique au sein de la MRC », a expliqué la présidente du CEB, Mme Peggy Duquet.

Le concours FNAT, qui vise à stimuler l’offre touristique dans la région de la Beauce, a été évalué par un jury composé de professionnels du tourisme, des affaires et du développement économique. Les critères d’évaluation incluaient notamment la capacité du projet à renforcer l’attractivité touristique de la région et à générer des revenus autonomes.

Le CEB a également profité de cette annonce pour lancer officiellement la 6e édition du concours, avec des dépôts de projets attendus avant le 30 novembre. À terme, le FNAT aura soutenu huit nouveaux attraits touristiques dans la région de Beauce-Sartigan.