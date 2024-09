Les Tissus du Québec tirent leur dernier fil à Saint-Georges

L’aventure des Tissus du Québec à Saint-Georges se terminera à la fin du mois, après 50 ans d'existence, en raison de problèmes de main-d'œuvre et de manque de rentabilité.

Ce magasin a été ouvert en 1974 par un couple de Montréalais, Ginette et Maurice Lussier. À son apogée, la franchise Tissus du Québec a eu six magasins à travers la province: à Drummondville (de 1990 à 2001), Trois-Pistoles (de 1974 à 2009), Saint-Georges (de 1974 à 2024) et trois qui fonctionnent toujours soit La Prairie, Iberville et Montmagny.

Pour gérer la fermeture du commerce, Ginette et son fils Christian se sont installés en Beauce quelques jours. EnBeauce.com les a rencontrés.

« Une année dans le négatif ok, mais la deuxième année là, le comptable dit qu’il faut faire quelque chose. Avant il faut chercher le problème et une fois qu’on le trouve, on le règle. Alors c'est pour ça qu’on est ici, a expliqué Christian, qui trouve la situation déplorable en voyant le nombre de personnes entrer au magasin depuis l’annonce de la fermeture. On fait des ventes hallucinantes. On fait quatre fois ce que font les autres magasins! »

« Les gens se questionnent à savoir pourquoi on ferme le commerce, il y en a qui sont déçus, mais si c’était rentable, on ne fermerait pas », a-t-il ajouté. Cependant, force est de constater que la clientèle est vieillissante et que très peu de jeunes franchissent la porte du commerce. « Qui a le temps maintenant de prendre le temps de faire la couture ? À part les gens âgés ... »

« À l’époque, les gens fabriquaient leurs vêtements, c’était dans les mœurs. Les choses changent. (...) » Selon Christian, les personnes âgées d’aujourd’hui cousent tellement bien que leurs enfants n’ont jamais eu besoin de coudre, alors maintenant ce sont les petits enfants qui veulent prendre le relais, mais il y en a très peu. « Cela ne représente même pas 5% de jeunes », se désole-t-il.

Ginette a également mentionné qu’ils ne sont pas les seuls magasins de tissus à devoir mettre la clé sous la porte. « Tous mes fournisseurs le disent, tous les magasins plongent de 20%. On vend 20% de moins! », a-t-elle expliqué. Ainsi, ils terminent avec 500 000$ d’inventaires, qui seront répartis dans leurs trois autres magasins.

Qui plus est, depuis plusieurs années, les propriétaires ont des difficultés en ce qui concerne le recrutement. Une problématique contraignante, d’autant plus qu’ils ne sont pas sur place. En effet, lorsqu’il y a ce genre de contraintes dans leurs commerces près de Montréal, ils peuvent remplacer du personnel et prêter main-forte aux employés. Ce qui est impossible à Saint-Georges.

La fermeture est prévue pour le 28 septembre.