La Quincaillerie Beauceville Inc. élue meilleure quincaillerie du Québec

La Quincaillerie Beauceville Inc. a été nommée « Meilleure quincaillerie Home Hardware » de la Province de Québec, lors de l'événement des Retrouvailles 2024 de Home Hardware, qui avait lieu à Toronto le 12 septembre.

Le propriétaire de l'entreprise, Dominic Rosa, a partagé ses premières impressions à EnBeauce.com après avoir reçu ce prestigieux trophée.

« Je savais que j'étais finaliste, mais sans savoir si j'allais l'emporter. C'est vraiment un très grand honneur, pour moi, mais aussi pour toute l'équipe, car ça démontre que nous sommes dans la bonne direction », a lancé le propriétaire de la quincaillerie.

En effet, cette distinction est remise aux entreprises ayant fait preuve d'excellence en matière de rendement du personnel et de service à la clientèle, de présentation intérieure et extérieure, de la propreté, de la présentation de la marchandise, de la formation des employés, et de la participation aux initiatives du réseau des marchands.

« C'est une très belle tape dans le dos pour nous tous. Cette nomination est encore plus belle quand on sait que ce n'est pas un concours dans lequel on inscrit notre magasin, c'est la direction qui décide des lauréats en prenant en compte beaucoup de critères », a complété Dominic Rosa.

Pour rappel, Quincaillerie Beauceville inc. a ouvert en 2001 et Dominic Rosa en est le propriétaire depuis 2012. L'entreprise est déjà un magasin primé, ayant été récompensé par la Chambre de commerce de Beauceville avec le Prix du commerce de l’année en 2018 et un GRAND PRIX CNESST en 2023 pour ses innovations en matière de sécurité.

« Au nom de tous les employés de Home Hardware Stores Limited, j’aimerais féliciter Dominic et l’équipe de Quincaillerie Beauceville Inc. pour cette reconnaissance bien méritée, a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited, lors de la grande soirée à Toronto. Quincaillerie Beauceville Inc. est reconnue pour son équipe dévouée et dynamique, qui se surpasse en adaptant chaque expérience en magasin aux clients qu’elle sert. ».