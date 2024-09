Une Beauceronne à la tête des thanatologues

Originaire de la Beauce, Geneviève Veilleux vient d'être élue présidente de la Corporation des thanatologues du Québec, à l’issue de la 68e assemblée générale annuelle du regroupement.

Native de Saint-Théophile, la dame a fait ses études secondaires à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, suivi d'une formation de thanatopracteur au Collège Rosemont de Montréal.

Elle fait d'ailleurs carrière dans la région métropolitaine, à titre de directrice des Jardins Commémoratifs et Maison Funéraire Rideau, à Dollard-des-Ormeaux.

Signalons que la mission de la Corporation, et ses plus de 500 membres, est de représenter le domaine funéraire et ses professionnels, en plus de soutenir son évolution et de promouvoir l’excellence de ses services.