Le Groupement forestier de Beauce Inc. est né

C'est maintenant chose faite, le Groupement forestier Beauce-Sud et celui de Chaudière ne forment plus qu'une seule entité, qui opérera dorénavant sous le nom de Groupement forestier de Beauce Inc.

La décision a été entérinée par les membres des deux organisations, dans le cadre d'assemblées qui se sont tenues la semaine dernière.

«Ça faisait longtemps que l'idée flottait dans l'air, mais les discussions sérieuses de se fusionner ont commencé il y a deux ans», a expliqué à EnBeauce.com le directeur général du groupement Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Ainsi, la nouvelle compagnie, qui en est une de capital-actions à but lucratif, compte maintenant plus de 2 000 membres, qui sont des propriétaires de boisés.

Signalons que le rôle d'un groupement, dont le concept a vu le jour au Québec dans les années 1970, est d'assurer un aménagement optimal et durable des ressources forestières, notamment par la prestation de services techniques, d'exécution ainsi qu'acéricoles. L’enrichissement du patrimoine forestier contribue à la création et à l’augmentation des activités socio-économique générées par la forêt, particulièrement par le maintien et l’accroissement d’emplois de qualité, fait remarquer M. Poulin.

Il ajoute que la mise en commun des ressources permettra de consolider les services offerts présentement et de les bonifier. «Un des motifs qui a pesé dans le balance de se regrouper est que la compétition était féroce entre les deux organisations pour recruter de la main d'oeuvre», avoue le directeur général. La quarantaine d'emplois (20 de chaque part) seront maintenus, en plus de poursuivre le recours à des contractants. Pour l'instant, les bureaux administratifs (l'un se trouve à Saint-Martin. l'autre à Saint-Victor) restent en opération, mais la structure organisationnelle sera revue au cours des prochains mois.

«L'autre aspect très important est que nous allons avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus grand (sur le prix) auprès des scieries et usines de bois de la région, à qui nos membres vendent leur production. C'est loin d'être négligeable pour nos actionnaires», a conclu Samuel Poulin.

Notons que le nouveau groupement sera juridiquement constitué à compter du 1er janvier 2025.