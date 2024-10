Beauce Atlas complète l'acquisition de Métal B.G.L.

La compagnie Beauce Atlas vient de compléter l'acquisition de Métal B.G.L., située à Vallée- Jonction, qui était déjà un sous-traitant du constructeur de structures d'acier.

En effet, les 23 employés qui travaillent dans l'usine 3 font maintenant partie intégrante des opérations de Beauce Atlas. L'achat, qui avait été annoncé en février, visait à augmenter la capacité de production pour consolider la position de la compagnie au sein de l'industrie de la structure d’acier.

Le constructeur mariverain, qui a démarré ses opérations voilà 43 ans, compte maintenant plus de 300 travailleurs.

« Nous sommes extrêmement fiers et excités d’ajouter Métal B.G.L. à nos deux usines actuelles situées dans le parc industriel à Sainte-Marie et de transporter la culture d’excellence de BA sous un troisième toit. L’équipe en place est forte d’une grande expertise en fabrication de charpente métallique ce qui nous permettra d’accroitre notre capacité et ainsi rencontrer nos objectifs stratégiques de croissance tout en offrant un produit entièrement fabriqué dans nos installations », a commenté par voie de communiqué de presse le directeur général et vice-président des ventes de l'entreprise, Nicolas Blais.