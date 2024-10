Québec lance des Camps de la construction pour attirer et former la relève

Une initiation aux métiers de la construction aura lieu dans plusieurs régions du Québec, dans les prochains mois, afin de convaincre des gens d'adopter l'industrie ou de réorienter leur carrière.

Ces Camps des métiers de la construction sont lancés vendredi par deux ministres, Kateri Champagne Jourdain (Emploi) et Jean Boulet (Travail), en compagnie de la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray, et du président de l'Association de la construction du Québec, Éric Fraser.

Dans le cadre de ces camps, les participants seront gratuitement initiés aux métiers de charpentier-menuisier, briqueteur-maçon, plâtrier, opérateur de pelles et électricien. Il s'agira d'une expérience pratique d'une journée.

Les Camps visent particulièrement les clientèles sous-représentées dans l'industrie, comme les femmes et les Autochtones, mais aussi les jeunes et ceux qui songent à une réorientation de carrière.

Ces Camps visiteront respectivement Sept-Îles, Pessamit, Jonquière et Gatineau, en octobre, puis Trois-Rivières, Québec, Anjou et Longueuil, en novembre. Suivront Laval les 30 novembre et 1er décembre, de même que Montréal et Sherbrooke en février prochain. Les intéressés doivent être âgés d'au moins 15 ans.

La Commission de la construction du Québec estime les besoins en main-d’œuvre dans l’industrie à 17 000 personnes annuellement, en moyenne.

L'activité vient d'une idée de l'Association de la construction — une association patronale de l'industrie, spécialisée dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel — qui a reçu la somme de 1,3 million $ du gouvernement du Québec pour réaliser le projet.