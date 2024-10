Best Buy Express s'installe au Carrefour Saint-Georges

L’enseigne d’électronique Best Buy ouvrira un Best Buy Express au Carrefour Saint-Georges d’ici la fin du mois d’octobre, suite à la signature d'un partenariat, le 26 juin dernier, entre Best Buy Canada et Bell Canada.

Ce nouveau magasin remplace l'enseigne La Source qui était jusqu'à aujourd'hui une propriété de Bell Canada, depuis 2009.

« Il s’agit du premier magasin Best Buy dans la communauté de Saint-Georges et nous sommes ravis de pouvoir servir « en personne » la population locale », a déclaré Thierry Lopez, un directeur marketing des magasins Best Buy Ltée.

Best Buy Express est le résultat d’un partenariat visant à offrir un accès simplifié aux produits électroniques dans un plus grand nombre de communautés.

Au total, 167 Best Buy Express seront inaugurés à travers le Canada d’ici la fin de l’année, dont 52 au Québec. Avec cette initiative, Best Buy triplera son nombre de magasins au Québec, marquant une expansion significative dans la province.

Les magasins Best Buy Express, bien que plus compacts que les traditionnels Best Buy, offriront une expérience de magasinage intégrée. Les clients peuvent y retrouver une sélection d’articles en magasin ainsi que la possibilité de commander l’ensemble du catalogue de produits en ligne grâce à une approche de commerce unifié.