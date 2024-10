Fermeture de la Banque Nationale à Beauceville

L’enseigne d’électronique Best Buy ouvrira un Best Buy Express au Carrefour Saint-Georges d’ici la fin du mois d’octobre, suite à la signature d'un partenariat, le 26 juin dernier, entre Best Buy Canada et Bell Canada. Ce nouveau magasin remplace l'enseigne La Source qui était jusqu'à aujourd'hui une propriété de Bell Canada, depuis 2009. « ...