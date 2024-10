L'intelligence artificielle est une «épée à double tranchant» pour la cybersécurité

Un nouvel établissement a ouvert ses portes aujourd'hui à Notre-Dame-des-Pins, qui fait double emploi d'un produit alimentaire bien apprécié: le miel. D'abord, comme nouvelle boutique de La Miellerie de Sophie, une entreprise apicole locale qui produit du vrai miel pur et non pasteurisé, respectueux des abeilles et de l'environnement, et qui ...