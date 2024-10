Menuiserox fait l'acquisition de CG Hardwood Molding

L'entreprise Menuiserox, de Beauceville, vient de faire l'acquisition de l’entreprise CG Hardwood Molding, de Saint-Georges.

Les deux manufacturiers — le premier fabricant des composantes d’escaliers en bois franc et le second, spécialisé dans la finition des moulures de planchers et composantes d’escaliers, en ont fait l'annonce ce matin par voie de communiqué de presse.

L’addition de la filiale CG permettra à Menuiserox d’offrir à sa clientèle du Canada et des États-Unis des composantes d’escaliers teintes et vernies avec précision et constance au niveau des couleurs. Ainsi, toutes les étapes de finition des composantes de bois comme le sablage, la teinture et le vernissage se feront à l’usine de Saint-Georges, alors que la fabrication des composantes de bois se fera principalement chez Menuiserox à Beauceville.

« Nous sommes enthousiastes avec cette acquisition, il y a un "fit" naturel entre nos entreprises et beaucoup de synergies possibles dans la fabrication des produits et le développement des clients. Nous sommes motivés et emballés à travailler avec l’équipe de CG pour réaliser notre ambitieux plan de croissance », a indiqué Pierre-Luc Thomassin, président de Menuiserox, dans le communiqué d'annonce.

Pour sa part, le directeur exécutif et copropriétaire de CG, Bastien Therrien, copropriétaire de CG, signale que la fusion augmentera la capacité de production et améliorera la logistique de livraison des produits plus loin et plus rapidement partout au Canada et aux États-Unis: «Nous vivons actuellement une forte croissance et de pouvoir compter sur un partenaire comme Menuiserox et son équipe, c’est très stimulant, ça va nous donner accès à des nouveaux marchés, des nouveaux clients et une plus grande capacité de production.»

Quant à Rock Therrien, qui était propriétaire de l’entreprise depuis 2008, la transaction lui permet de passer le flambeau. «Je laisse l’entreprise et son équipe entre bonnes mains avec Bastien et Menuiserox», a-t-il signifié.

Notons que Menuiserox a été fondé en 1979 et compte une équipe de 80 employés dans son usine de 70 000 pieds carrés, installée dans le parc industriel de Beauceville. Quant à CG Hardwood Molding, l'entreprise de Saint-Georges a démarré en 2007. Elle emploie 12 personnes et opère dans une usine de 15 000 pieds carrés.