Soirée des Sommets: le Groupe Camnor reconnu comme «Entreprise de l'année»

Le Groupe Camnor, dont le siège social est à Beauceville, a été reconnu comme Entreprise de l'année dans le cadre de la 25e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.

La distinction a été décernée hier soir, devant une salle comble de 250 convives, réunis au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

La compagnie est un regroupement d’entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et l’installation de structures d’acier et de métaux ouvrés. Il coordonne les huit organisations qui composent la compagnie. Au Québec, il s'agit de Quirion Métal, Acier Trimax, Structures de Beauce, Conn-X et Structures XL; en Alberta, EZ- Steel; et maintenant au New Jersey, avec Stateline Fabricators & Highland Erectors. Camnor embauche 500 employés avec un chiffre d’affaires de plus de 250 millions par année.

Six autres personnalités d’affaires et entreprises ont aussi été honorées pour leur excellence, leur performance et leur rayonnement sur le territoire de la MRC Beauce-Centre.

Ainsi, le Sommet Enracinement est allé à Ghislaine Doyon, qui a été mairesse de Saint-Jules de 2003 à 2021. « Cette dame d’ambition et de conviction a su réaliser des projets d’importance et mobiliser son milieu autour de valeurs de communauté profondément ancrées », a indiqué le comité de sélection des candidatures.

Par ailleurs, l'étoile montante des courses de barils en Amérique du Nord, Océane Veilleux, a obtenu le Sommet Vraiment Beauce. À seulement huit ans, la cavalière native de Saint-Alfred a débuté ses premières compétitions et n’a pas quitté sa selle depuis. Pas plus tard qu'au début du mois, la Beauceronne de 19 ans a remporté le championnat 2024 des concurrentes recrues de la Women’s Professional Rodeo Association.

Comme la culture d’innovation a marqué la croissance de ce fabriquant industriel de plastique depuis sa création en 1991, MBI Plastique s'est vu remettre le Sommet Innovation. Avec ses deux usines de production, dont l’une installée à Saint-Joseph-de-Beauce, cette entreprise expédie chaque année des millions de pièces de plastique à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie.

Le Sommet Jeune personnalité d’affaires est revenu à la pharmacienne Andréanne Caron. Elle est la propriétaire des pharmacies Proxim à Beauceville et Saint-Benoît-Labre. Ayant obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en pharmacie d’hôpital de l’Université Laval, c’est en 2010 qu’elle est revenue dans sa région natale, pour amorcer sa carrière, suivant ainsi les traces de sa mère, Louise Binet.

Le Victoroise Elisabeth Turcotte est venu chercher le Sommet Nouvelle Entreprise, pour avoir démarré Déniche Ton Chien, une plateforme en ligne qui favorise l’adoption canine éthique et responsable. Comparable à une véritable application de rencontre, ce service permet de créer des jumelages idéaux entre les maîtres et leurs compagnons poilus.

Signalons que la soirée a pris son envol avec la conférence du président de l’entreprise Multi Brosses, de Saint-Jules, Marcel Paré, sous le thème Oser s’entourer.

L’entrepreneur chevronné, qui se qualifie lui-même comme «un homme de plancher beaucoup plus qu’un homme micro», a revisité 40 années de carrière, où il a mis en lumière l’importance de s’entourer «des bonnes personnes, des gens de confiance sur qui on peut compter.» M. Paré a rappelé également que la collaboration en affaires doit se bâtir, mais doit aussi s’entretenir «dans le respect, la communication, l’ouverture face aux conseils et le désir d’adaptation aux changements.». Les organisateurs de l'événement lui ont remis un trophée Sommet pour le remercier de la livraison de sa conférence.