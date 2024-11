Le sixième Rendez-vous Desjardins inspire les entrepreneurs des Etchemins

Près de 70 gens d’affaires se sont réunis au Manoir Lac-Etchemin pour le sixième Rendez-vous Desjardins, un événement organisé en collaboration avec la MRC des Etchemins, ce vendredi 1er novembre.

Lors de ce brunch-conférence, Marie-Christine Audet, propriétaire de Chaussures Orthèses Audet, a partagé son parcours entrepreneurial, ses valeurs et sa vision du service à la clientèle.

Marie-Christine Audet a souligné l’importance de « dire la vérité » dans les conseils prodigués aux clients, un principe qui, selon elle, permet de bâtir un lien de confiance et de fidéliser sa clientèle.

Au cours de la conférence, elle a également abordé l’importance de s’adapter aux tendances et aux attentes de sa clientèle. À titre d’exemple, elle a intégré il y a plus d’un an une collection de produits de la marque Ranch, répondant ainsi à l’engouement pour le style country observé dans la région.

Outre ses activités professionnelles, Marie-Christine Audet est très impliquée dans la communauté locale, contribuant notamment au marché de Noël à venir et soutenant divers organismes. Elle a, par exemple, offert des chaussures à plus d’une centaine d’enfants en collaboration avec des associations locales comme Parentaime – Maison de la famille des Etchemins et l’Essentiel des Etchemins.

Fondée en 2012, Chaussures Orthèses Audet n’a cessé de se développer. Depuis son déménagement en 2016, l’entreprise a agrandi ses locaux à cinq reprises, offrant désormais plus de 200 modèles de chaussures et divers accessoires.