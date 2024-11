Une soirée de reconnaissance pour Maréva Bédard et Roger Plante

Deux personnalités du milieu économique ont été honorées lors du 44e Souper annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est déroulé hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, en présence de près de 350 convives.

Dans un premier temps, le notaire retraité, Roger Plante, a été intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce.

Dès son plus jeune âge, Roger Plante a été guidé par un sens aigu de la discipline et de l'organisation, avec l'ambition de devenir entrepreneur. Il a souvent souligné la chance qu'il a eue d'avoir accès à une éducation de qualité, une opportunité qu'il a pleinement saisie pour atteindre ses objectifs. Après avoir complété sa scolarité préparatoire, il s'oriente vers l'université pour poursuivre des études en droit, se spécialisant dans le droit notarial avec un objectif clair: posséder et diriger son propre bureau de notaire. Cet objectif, il l’a réalisé en créant Roger Plante & Associés. Il a notamment développé ses compétences en droit agricole.

Ces dernières années, Hugo Beauchesne et Johanie Cloutier ont rejoint l’équipe, assurant la relève et permettant à M. Plante de profiter d'une semi-retraite méritée.

En parallèle de ses succès professionnels, Roger Plante s’est également engagé activement dans sa communauté. Il a siégé au Conseil de la chambre notariale, notamment sur le programme de veille technologique, où il est resté un des pionniers. Il a apporté une contribution significative au CHSLD de Sainte-Hénédine et s’est grandement impliqué au sein de la Corporation du Parc Taschereau, où il siège toujours au sein du comité administratif. Son engagement s’étend également au CLD et à la Fondation Crépuscule.

Le notaire retraité a dit accepter cette reconnaissance en toute humilité. «Ma mère me disait souvent "Petit train va loin. C'est ainsi dans la vie". Quand, dans votre entreprise, ou votre vie personnelle, vous avez en tête un bon projet auquel vous croyez, basé sur de bonnes valeurs, enligné sur une cible réaliste, que vous y tenez avec détermination, persévérance et tenacité, ce projet peut vous amener loin et être porteur, tant pour le développement de votre entreprise que pour votre développement personnel», a-t-il partagé dans son discours de remerciements.

Maréva Bédard, Personnalité d’affaires de l’année

La soirée a également mis en lumière la femme d’affaires Maréva Bédard, qui s'est vue remettre le titre de Personnalité d’affaires de l’année.

La dame est copropriétaire du commerce Les Pères Nature, fondé par son père Clément Bédard, à Sainte-Marie en 1978. L'épicerie a ouverte une seconde succursale à Saint-Georges en 1988.

Depuis qu'elle a pris les rênes en 2023, Mme Bédard a su faire évoluer l’entreprise familiale dans laquelle elle a grandi et dont elle a été un pilier. Elle est déterminée à perpétuer les valeurs fondamentales que son père avait instaurées: authenticité, qualité et plaisir. La femmes d'affaires a su maintenir ces principes tout en y apportant sa touche personnelle.

Aujourd’hui, près de 240 employés travaillent pour préserver cet héritage et propulser Les Pères Nature vers de nouveaux sommets. Depuis sa prise de fonction, Maréva a redoublé d’efforts pour faire avancer l’entreprise, notamment en révisant les systèmes technologiques, en optimisant la gestion des ressources humaines et en mettant en place une standardisation. Son objectif est de bâtir une base solide pour réaliser ses projets futurs et ses plus grands rêves.

«Dans la vie, il faut saisir les événements et décider d'en faire un fameux moment pour briller. Le mien, c'est sans aucun doute d'avoir décidé de me lancer et d'acquérir l'entreprise familiale et d'en faire perpétuer le grand rêve qui est celui d'offrir le plaisir de bien maner pour plus de gens possible dans notre belle région», a confié Mme Bédard à son auditoire.

Rappelons que ce 44e événement de reconnaissance a été organisé par l'organisme Développement économique Nouvelle-Beauce.