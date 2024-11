Plus de 3M$ accordés à Composantes Lab-Co de Saint-Lambert-de-Lauzon

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Christine Fréchette, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé un investissement de 3 012 230 $ à l’entreprise Composantes Lab-Co de Saint-Lambert-de-Lauzon.

« L’équipe des Composantes Lab-Co propose, depuis près de quarante ans chez nous, en Beauce, des produits d’une grande qualité livrés dans des délais compétitifs. Je me réjouis de constater que l’entreprise continue de voir grand avec la construction de cette nouvelle usine dans le parc industriel. Elle se donne ainsi les moyens de conserver sa position concurrentielle », a souligné Luc Provençal.

Spécialisée dans la fabrication d’escaliers en bois, l'entreprise beauceronne a reçu cette somme afin de soutenir la réalisation d’un projet de 4,72 millions de dollars visant la construction d’une nouvelle usine dans le parc industriel de Saint-Lambert-de-Lauzon ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements.

« Ça va faire bientôt dix ans que nous avons repris l’entreprise familiale. Dix ans à faire des changements, des améliorations pour que notre entreprise progresse et prospère. En tant que jeunes entrepreneurs, nous cherchons constamment à dépasser nos propres limites. Nous voulons cultiver une attitude positive autant envers nos employés qu’envers nos clients, surmonter les épreuves et prendre des risques afin de nous surpasser pour que nos rêves deviennent réalité. Nous voulons continuer d’offrir des produits de qualité et maintenir une constante ouverture afin d’améliorer nos procédés et de nous adapter aux tendances et aux innovations sur le marché. À l’aube de nos dix ans, nous sommes fiers d’où nous sommes rendus avec la construction de notre nouvelle usine, et de l’investissement que nous avons fait en machinerie et en technologie. En 2026, les Composantes Lab-Co auront quarante ans. D’autres merveilleuses années sont à venir. Merci à nos employés, à nos familles et à nos partenaires! », se sont réjouis Laurie et François Labrecque, Mathieu et Pier-Luc Couture, associés-propriétaires des Composantes Lab-Co.

Les investissements accordés aux Composantes Lab-Co s’inscrivent dans la mission du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui vise à soutenir la croissance durable de l’économie québécoise. Les retombées à venir permettront au gouvernement d’investir dans les services à la population, notamment en santé et en éducation. En plus d’investir dans la productivité des PME du Québec, le gouvernement soutient l’utilisation des produits forestiers et contribue à des projets qui encouragent la transformation du bois québécois.

« Notre gouvernement est fier d’investir dans la productivité des PME d’ici! Cet investissement de 3 millions de dollars contribuera à la croissance des Composantes Lab-Co. Se doter d’installations et d’équipements à la fine pointe de la technologie est une condition essentielle à la pérennité des entreprises québécoises et à l’avenir économique de nos régions, et on continuera de les soutenir dans leurs projets de développement », a mentionné la ministre Fréchette.