Une nouvelle succursale de la SQDC s'installe à Sainte-Marie

Une nouvelle succursale de la Société Québécoise du Cannabis (SQDC) ouvrira ses portes dès le 25 novembre au 1035 boulevard Vachon à Sainte-Marie, à côté du Casse-Croûte Mary Rockets.

Cette boutique, sera la 5e du réseau SQDC en Chaudière-Appalaches et la 101e au niveau de la province.

« Nous sommes très fiers de cette ouverture, car elle facilitera l’accessibilité aux produits du cannabis légaux et à moindre risque à un plus grand nombre de consommateurs et consommatrices de la région, puisque les succursales les plus proches sont situées à une quarantaine de kilomètres, à Lévis et le secteur Saint-Nicolas, ou une cinquantaine de kilomètres à Saint-Georges », a expliqué le directeur de la succursale, Karl Turgeon, à EnBeauce.com.

À noter que la succursale proposera près de 300 produits différents dans une superficie de près de 2000 pi2. Elle permettra aussi de créer huit nouveaux emplois, dont celui d'un gestionnaire.