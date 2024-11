Le souper «conférences acéricoles» a fait salle comble

Près de 130 convives ont participé au tout premier Souper conférences acéricoles, qui a fait salle comble, le 9 novembre, à l’aréna de Courcelles-Saint-Évariste.

«C’était une première et ce fut une réussite», a déclaré Francis Bélanger, maire de la nouvelle municipalité issue de la fusion récente de Courcelles et de Saint-Évariste. Visiblement, le premier magistrat était très heureux d’accueillir autant de monde pour cet événement, dans un aréna qui a littéralement fait peau neuve après d’importantes rénovations. Chantal Lapierre, directrice générale des Équipements Lapierre, partenaire majeur de l’événement, était tout aussi emballée par ce succès.

L'assistance a pu entendre deux conférenciers, soit Michaël Cliche, expert acéricole de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), et Stéphane Guay, biologiste, chez Érable et chalumeaux, qui fait dans la vulgarisation des procédés acéricoles.

Dans un premier temps, Michaël Cliche a expliqué comment l’aménagement acérico-forestier peut augmenter la résilience des érablières, dans un contexte de changements climatiques. De son côté, Stéphane Guay a démontré comment on peut respecter les principes fondamentaux de cuisson de la sève, en utilisant les technologies modernes, pour obtenir un sirop de qualité.

La qualité du repas gastronomique servi lors de cet événement, par le traiteur Produits La Martine, a été soulignée à quelques reprises. Le tout avait été précédé d’un cocktail et d’une visite de kiosques en lien avec l’acériculture.

Rappelons que le Souper conférences acéricoles a pour but de maintenir l’intérêt du public pour l’acériculture, entre deux expositions forestières et acéricoles. On sait que l’APBB et la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste avaient convenu en 2019 de tenir une telle exposition en alternance.