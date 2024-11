Un montant de 70 000 $ amassé pour le travail de rang

Le premier souper-bénéfice Vins et Fromages organisé par la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en Chaudière-Appalaches a permis de recueillir 70 000 $ pour le service de travail de rang, ce vendredi 18 novembre, à Saint-Elzéar.

Cet événement avait pour objectif de financer cette initiative essentielle en santé mentale pour les agriculteurs de la région.

Pour rappel, le service de travail de rang offre un accompagnement psychosocial directement dans les fermes, répondant aux défis uniques et souvent isolants du milieu agricole.

« La première édition de cette campagne de financement a dépassé toutes nos attentes, au grand plaisir du comité organisateur. Au début du projet, l’objectif était d’amasser un montant de 50 000 $, qui essentiellement, servirait à payer 25 % du service dispensé sur le terrain par les deux travailleuses de rang de l’organisme Au cœur des familles agricole (ACFA) », a souligné Pascal Leclerc, président du comité de financement de l’ACFA et 2evice-président de la Fédérations.

L’événement, qui réunissait plus de 200 personnes, proposait un menu élaboré à partir de produits locaux, mettant en valeur la richesse du terroir québécois. En plus du repas, une soirée animée par des artistes locaux a ajouté une touche festive à cette initiative de financement.

« Lorsque nos clients vivent des difficultés importantes, c’est toute la chaîne alimentaire qui s’en trouve affectée et qui en subit les conséquences », a ajouté Chantal Lapierre, directrice générale des Équipements Lapierre, qui présidait la campagne et la soirée.

Les fonds amassés contribueront à maintenir et développer ce service essentiel, permettant à des intervenants sociaux de continuer à offrir un soutien directement sur le terrain. Le travail de rang est souvent décrit comme un « filet de sécurité » pour les agriculteurs en détresse.

Pour en savoir plus sur le service de travail de rang ou pour contribuer à cette cause, il est possible de contacter directement la Fédération régionale de l’UPA de Chaudière-Appalaches.