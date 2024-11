Rebond de l'inflation à 2,0 % en octobre

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,0 % d'une année à l'autre le mois dernier au Canada, ce qui est supérieur à la hausse de 1,6 % observée en septembre.

Selon le rapport de Statistique Canada diffusé mardi, la baisse annualisée du prix de l’essence a été moins marquée en octobre qu’en septembre, à -4% contre -10,7% le mois précédent. En outre, la hausse du prix du panier d’épicerie a légèrement accéléré, à 2,7%% d’augmentation annuelle en octobre contre 2,4% en septembre.

Par contre, la croissance des prix des logements a, elle, légèrement ralenti le mois dernier. La hausse s’est établie à 4,8% d’une année à l’autre en octobre, après avoir été calculée à 5% en septembre. Malgré cela, l’immobilier est quand même un facteur dans le récent rebond de la hausse de l’inflation.

Lest taxes foncières, avec d’autres frais, on augmenté de 6% sur un an, par rapport à une augmentation de 4,9 % en octobre 2023. «Il s'agit de la progression annuelle la plus élevée depuis 1992», dit Statistique Canada.

Des économistes affirment que la mesure de l’inflation reste sur une tendance à la baisse à plus long terme, quoiqu’ils avaient prévu ce rebond de l’inflation. Le taux d’inflation de 1,6 % enregistré en septembre était le plus bas depuis février 2021.

D'autres baisses du taux directeur à venir?

Maintenant que l'inflation semble se stabiliser autour de la cible de 2,0 % de la Banque du Canada, la banque centrale devrait continuer à réduire ses taux d'intérêt dans les prochains mois, y compris lors de sa prochaine réunion de décision, en décembre.

L'ampleur de la prochaine réduction des taux dépendra toutefois de l'interprétation que fera la Banque du Canada des plus récentes données économiques, incluant celles qui ont été dévoilées mardi concernant l'inflation en octobre.

La Presse canadienne