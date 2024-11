East Broughton: près de 250 élèves sensibilisés à la sécurité à la ferme

Tous les élèves de l’École primaire Paul VI d’East Broughton ont vécu une journée sous le thème de la sécurité le 18 novembre, coordonnée par la Fédération de l’UPA de la Chaudière Appalaches.

Les 247 enfants ont participé à l’activité Sécurijour qui propose une panoplie d’ateliers touchants des thématiques reliées à la sécurité dans plusieurs sphères de leur vie.

« Nous avons remis un sac garni d’articles de sécurité : lunettes, bouchons pour les oreilles, trousse de soins d’urgence, un lait au chocolat et un chandail aux couleurs de l’événement aux jeunes participants. Nous souhaitons que les enfants demeurent prudents à la ferme, mais aussi dans leurs activités de tous les jours. Un accident est si vite arrivé », a mentionné le producteur agricole, Yannick Gagné, vice-président du Syndicat de l’UPA des Appalaches.

D’abord, une policière a prodigué de précieux conseils sur diverses réglementations, comme l’âge légal pour conduire des véhicules tout-terrain, en plus de communiquer de l’information sur son uniforme et ses outils de travail. Ensuite, la Société de sauvetage du Québec proposait un atelier sur la sécurité aquatique concernant, principalement, les dangers autour des piscines, spas et cours d’eau.

Par ailleurs, l’expérience de plusieurs producteurs agricoles reliés au Syndicat de l’UPA des Appalaches a été mise à profit pendant la journée. En effet, Johanne Gouin, de la Ferme Val d’Irlande, a entretenu les élèves au sujet de la sécurité avec les animaux, tandis que David Paré, de Ferme Davelie Inc., et Yannick Gagné, de Ferme Gyga Lait Inc., sont venus à la rencontre des enfants avec leurs tracteurs afin de leur donner des consignes de sécurité autour de ces engins.

Ensuite, Michel Couture, de la Ferme Coupar Inc., a parlé des risques possibles pendant les activités en forêt, dont les piqûres d’insectes et les engelures, et leur a transmis de précieux conseils pour éviter de s’y perdre.

Également, François Paré, de la Ferme Céréale-Lys Inc., a su prêter main-forte dans l’organisation de la journée.

Finalement, Jean-Philippe Carrier, préventionniste à l’UPA, a offert un atelier traitant de la sécurité avec les produits chimiques de la ferme et à la maison.

Témoignage

Dans un esprit de prévention, Jérôme Fournier a sensibilisé son auditoire en témoignant de l’accident de ferme qui lui a fait perdre une partie de son bras. Généreux de son expérience, invitant les jeunes à poser des questions et à toucher sa prothèse, il a offert un message d’espoir et a lancé un appel à la prudence qui a vraiment captivé l’assistance.