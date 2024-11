Bianca Dupuis : un parcours atypique et inspirant à la tête d’Abritek

Lors du Souper des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce ce jeudi 21 novembre, Bianca Dupuis, directrice générale d’Abritek, a captivé l’audience avec une conférence inspirante sur son parcours professionnel.

Devant plus de 350 participants, Biance Dupuis a partagé son expérience, marquée par des défis personnels et des moments de résilience, tout en offrant des leçons clés sur le leadership et l’innovation.

Bianca Dupuis a commencé sa carrière dans l’entreprise familiale sans suivre le parcours traditionnel d’études supérieures. Elle a gravi les échelons à force de détermination et d’apprentissage sur le terrain. « Après mon secondaire cinq, je ne suis p as allée au cégep ni à l’université. J’ai tout appris à l’école de la vie à vitesse grand V, en passant par différents postes dans l’entreprise. En 2004, j'ai eu le poste de directrice des achats. J'ai eu le syndrome de l'imposteur pas mal à cette époque. Mais quand j'ai goûté au travail et à l'équipe, ça ne m'a plus tenté de retourner à l'école », a-t-elle confié.

Cette approche lui a permis de développer des compétences variées, du service après-vente à la gestion des achats, tout en faisant face à des défis uniques en tant que femme dans un secteur majoritairement masculin à l’époque.

« Si vous vous souvenez en 2000, dans la construction, il n'y avait pas beaucoup de femme dans l'usine, pas beaucoup de représentantes. C'était très difficile car j'étais sans expérience ».

Une transition marquée par des défis personnels

En 2019, lorsqu’elle a été nommée directrice générale, Bianca Dupuis a dû surmonter le syndrome de l’imposteur et prendre sa place dans une entreprise où elle était également perçue comme une figure familiale. « J’ai vécu des combats intérieurs parce que je me considérais comme une deuxième mère pour mes frères et sœurs. J’avais peur de prendre la place de quelqu’un », a-t-elle révélé avec émotion.

Elle a également parlé de l’incendie qui a frappé Abritek en 2022, mettant à l’épreuve ses compétences en gestion de crise. Grâce à un effort collectif et à la résilience de son équipe, l’entreprise a su rebondir, moderniser ses opérations et retrouver une trajectoire de croissance. « Cet événement nous a obligés à repenser notre organisation et à innover. Cela nous a rendus plus forts », a-t-elle expliqué.

Tout au long de sa conférence, Bianca Dupuis a insisté sur l’importance de l’écoute et de la collaboration dans la gestion d’une équipe. « J’ai appris que l’écoute est essentielle pour comprendre les réalités des autres. Cela permet souvent aux gens de trouver eux-mêmes les solutions », a-t-elle souligné.

Elle a également partagé son approche pour prendre des décisions stratégiques, insistant sur l’importance de la réflexion et de l’intuition. « Si une décision ne connecte pas mon cœur et mon esprit, je préfère attendre 24 heures ou même une semaine. Une bonne décision doit résonner en nous ».

En clôture de sa conférence, Bianca Dupuis a livré un message puissant sur l’importance de la résilience. « La vie nous impose souvent des épreuves sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Mais la résilience, c’est un choix : celui de regarder vers l’avant, de se relever et de continuer. Nous avons tous la capacité de rebondir, pour nos équipes, nos familles et nos communautés », a-t-elle conclu sous un tonnerre d’applaudissements.

L’événement a également mis en lumière des entreprises de la région grâce à la présentation de capsules vidéo. Ces vidéos ont permis de valoriser des projets locaux dans trois catégories : démarrage d’entreprise, relève d’entreprise et implantation sur le territoire. Parmi les entreprises présentées, on retrouve Bec’Sucré, Génisys et La Noix d’Érable.