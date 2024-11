La MRC des Etchemins initie ses élèves à l’entrepreneuriat

Dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l'école, le Service de développement économique de la MRC des Etchemins, a organisé des rencontres pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat.

Ainsi, près de 240 élèves de la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper et de l’École des Appalaches de Sainte-Justine ont eu l’opportunité de rencontrer, le 11 novembre, deux entrepreneurs de la région, Samuel Pépin (La Pralinière) et Vincent Chabot (Brava). Ils ont partagé, sous forme de conférence, leurs expériences, leurs réussites et les défis rencontrés dans leur parcours entrepreneurial.

Les enfants du préscolaire n'ont pas été en reste alors qu'une vingtaine d'entre eux ont participé à un atelier créatif pour les initier aux rudiments de l'entrepreneuriat. C'est Andrée-Anne St-Pierre, de la Ferme Ricolanne, qui a animé l'activité, présentée le 21 novembre.

Signalons que ces rencontres ont eu lieu grâce à la collaboration du Carrefour Jeunesse-emploi Les Etchemins.