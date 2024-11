Le déficit fédéral atteint 13 milliards $ pour le premier semestre

Le ministère des Finances indique que le déficit fédéral s'est élevé à 13 milliards $ entre avril et septembre.

Ce chiffre se compare à un déficit de 8,2 milliards $ pour la même période de l'exercice précédent.

Selon le rapport mensuel de surveillance budgétaire publié vendredi, les revenus ont augmenté de 20,3 milliards $, soit 9,6 %, par rapport au premier semestre de l'exercice 2023-2024.

Les dépenses de programme, excluant les pertes et gains actuariels nets, ont augmenté de 21,7 milliards $, soit 11,2 %, en raison de dépenses de programme directes plus élevées et de transferts aux particuliers et aux autres niveaux de gouvernement.

Les frais de la dette publique ont augmenté de 5,2 milliards $, soit 22,5 %, ce qui reflète en grande partie la hausse des taux d'intérêt.

Les pertes et gains actuariels nets ont diminué de 1,8 milliard $, soit 46,8 %.

La Presse Canadienne