Plus de 230 convives au Dîner de Noël des gens d'affaires

Alors que 2025 s’annonce, les perspectives économiques pour le Québec et le Canada oscillent entre une reprise modérée et des défis persistants, comme l’ont souligné Pierre Cléroux, économiste en chef de la BDC, et Nicolas Vaugeois, gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital, lors du déjeuner-conférence organisé par le Conseil Économique de ...