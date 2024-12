La Ferme Gagnonval de Sainte-Hénédine honorée pour la qualité de son lait

Un tour d'horizon effectué par EnBeauce.com révèle que les trois centres d'achats de la Beauce présentent un taux d'occupation de 90% et plus. «Ça va bien au Carrefour Saint-Georges. L'achalandage et les ventes sont en augmentation. Nous dépasserons, entre autres, les quatre millions de visiteurs cette année», a indiqué Alexandra Bélanger, ...