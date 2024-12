Les cliniques Ostéo Physio Familiale et Physio Ergo Saint-Georges s’unissent

À partir du 1er janvier 2025, une nouvelle ère s’ouvre pour les soins de santé à Saint-Georges avec la fusion de deux cliniques : la Clinique Physio Ergo Saint-Georges et la Clinique Ostéo Physio Familiale.

Désormais réunies sous un même toit, au 2200, boulevard Dionne, ces deux entités combinent leurs expertises pour offrir un éventail encore plus large de services. Cette fusion marque aussi la naissance de la plus grande équipe dédiée à la santé physique et à la réadaptation dans la région.

Avec 17 professionnels qualifiés, la nouvelle clinique propose une gamme variée de services, incluant la physiothérapie (générale, vestibulaire, périnéale et pelvienne), l'ergothérapie (générale, pédiatrique, santé mentale, adaptation de postes de travail), la réadaptation pour blessures professionnelles, sportives ou accident de la route et la kinésiologie et l'acupuncture.

En regroupant ces services, la clinique offre à ses patients une solution clé en main pour prendre soin de leur santé physique et mentale, le tout dans un environnement moderne et accessible.

La Clinique Ostéo Physio Familiale, forte de ses 10 ans d’expérience, a su se bâtir une réputation grâce à une approche humaine. De son côté, la Clinique Physio Ergo Saint-Georges, en activité depuis 2018, s’est imposée comme une référence incontournable pour la réadaptation dans la région.

Grâce à cette union, les habitants de Saint-Georges bénéficient d’un accès simplifié à des soins diversifiés, le tout centralisé dans un seul établissement.

La clinique sera ouverte du lundi au vendredi. Le secrétariat accueillera les patients de 8 h à 16 h, tandis que les thérapeutes seront disponibles aux horaires suivants : les lundis, mercredis et jeudis, de 7 h à 17 h, les mardis, de 7 h à 19 h et les vendredis, de 8 h à 16 h.

Pour toute information ou prise de rendez-vous, vous pouvez contacter l’équipe au (418) 230-4008 ou envoyer un courriel à [email protected].