La mécatronique à l’honneur en Chaudière-Appalaches pour une 5e édition

Le Mois de la mécatronique revient du 1er au 28 février pour une cinquième édition, rassemblant les entreprises et acteurs économiques de la Chaudière-Appalaches autour des innovations technologiques qui transforment le secteur manufacturier.

Cette initiative, portée par 12 partenaires régionaux, vise à accompagner les industries locales dans leur transition vers l’industrie 4.0.

Pendant tout le mois de février, conférences, visites industrielles, webinaires et témoignages mettront en avant des thèmes clés tels que l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et les systèmes ERP.

Parmi les événements importants, un déjeuner-conférence sera animé par Jérémie Blanchard, scientifique des données au CRIM, pour explorer les possibilités offertes par l’IA dans la transformation numérique.

Le colloque mécatronique proposera des cas concrets de transition technologique, notamment avec Revtech Systèmes et Armoires AD+, et abordera les liens entre technologie automobile et manufacturing dans un panel éducatif.

Mobiliser les entreprises locales

Des visites industrielles permettront également aux participants de découvrir des infrastructures innovantes, comme celles du Centre de robotique et de vision industrielles (CRVI) et de Transit Inc. En complément, un webinaire sur l’IA prédictive, réalisé en partenariat avec Predicte et le CAE, offrira des outils pour optimiser les processus manufacturiers.

Les entreprises et individus intéressés peuvent s’inscrire directement sur le site officiel du Mois de la mécatronique. Les informations sur les activités et mises à jour sont également disponibles sur la page Facebook dédiée.