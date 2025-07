Setlakwe ferme ses portes, incluant la boutique Silhouette Lingerie de Saint-Georges

C’est une page d’histoire commerciale qui se tourne en Beauce et au Québec : les magasins A. Setlakwe Ltée et Silhouette Lingerie fermeront définitivement leurs portes au printemps 2025, mettant un terme à plus d’un siècle de présence dans le paysage québécois, dont plusieurs décennies à Saint-Georges.

Dans un message empreint d’émotion publié en ligne, le groupe A. Setlakwe Ltée, propriétaire des magasins Setlakwe Mode et Silhouette Lingerie, a annoncé la fermeture de toutes ses succursales, évoquant les nombreux défis auxquels l’entreprise a dû faire face ces dernières années : pandémie, inflation, incertitude économique et forte concurrence des géants du commerce en ligne.

« Merci pour ces 120 années de confiance, de soutien et d’amour », a exprimé l’équipe de Setlakwe, saluant la fidélité de ses clients ainsi que l’engagement de ses employés et partenaires d’affaires. Une vente de liquidation débutera sous peu, et la fermeture est prévue pour le 15 juin.

Silhouette Lingerie : fermeture de la succursale de Saint-Georges

Du côté de Silhouette Lingerie, chaîne bien connue pour sa spécialisation en mode féminine, la succursale du Carrefour Saint-Georges figure parmi celles qui fermeront à la fin mai. Le message partagé par l’équipe remercie chaleureusement la clientèle et les employés, soulignant que Silhouette a été « bien plus qu’un commerce : une véritable référence en mode féminine ».

Trois boutiques, situées à Sherbrooke, Québec et Charlesbourg, ont toutefois été reprises par l’entreprise Lilianne Lingerie, et poursuivront leurs activités sous cette nouvelle bannière.