Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes dévoilés

La Chambre de commerce de Saint-Georges a procédé, jeudi dernier, au Centre culturel Marie-Fitzbach, au dévoilement des finalistes du Gala de l’entreprise beauceronne 2025.

Les entreprises gagnantes seront connues lors de la soirée du gala, qui aura lieu le 31 mai prochain au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville.

«Nous avons hâte de découvrir les réussites et les réalisations de chacun d’entre vous et de mettre en lumière les entreprises qui ont su innover, faire preuve d’audace et de créativité pour réussir malgré les défis rencontrés. Nous vous souhaitons la meilleure des chances et nous avons hâte de célébrer avec vous», a mentionné Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce, lors de l'annonce.

Voici la liste des finalistes 2025:

Jarret Ambassadeur de marque

• Tapis Venture

• La Pralinière

• Les Pères Nature

Jarret commerce de détail

• Entretien extrême JB

• La miellerie de Sophie

• Marché MTG

Jarret éducations interordres

• Multi-Brosses

• Produits Forestiers D&G

• Norgate Métal

Jarret employé.e par excellence

• La boîte.

• Concrea

• Serge Larivière électronique | Sonxplus

Jarret entreprise agricole

• Ferme Bergitte

• Ferme Paraduc

• Ferme Roquet

Jarret impication sociale

• Assurancia Groupe Tardif

• Marché Tradition Famille Groleau

• La boîte.

Jarret inclusion

• CHAP Alliance

• Comptoir Régional de Beauce

• Traiteur Bergeron

Jarret innovation

• Les Produits Baulker

• Formation Groupe Médic

• Tapis Venture

Jarret L'Aile jeunesse

• Boucherie Idéale

• Concréa

• La Ruche et Gourmandise

Jarret nouvelle entreprise

• Élagage SL Plus

• Marché MTG

• Alio – Clinique du Mouvement

Jarret organisme à but non lucratif

• Beauce Art

• CEPS Beauce-Etchemins (Centre d’écoute et de prévention du suicide Beauce Etchemins)

• Le Rappel

Jarret Personnalité d'affaires de l'année

• Marie-Ève Drouin | Les cours de Mme Marie-Ève

• Samuel Pépin | La Pralinière

• Philippe Breton | Les Équipements Lapierre

Jarret Prix du public – Designer de l'année

• Décor Annie | Annie Paré

• Signé SP | Sandra Patry

• Whitewood Design | Sarah Ruel

Jarret projet d'investissement

• La Place du chasseur St-Honoré

• Clôture Veilleux

• Boucherie Idéale

Jarret repreneuriat

• Le Golf du Lac Poulin

• La Boucherie Idéale

• Les Serres Saint-Georges

Jarret organisme communautaire

• Le Berceau

• CEPS Beauce-Etchemins (Centre d’écoute et de prévention du suicide Beauce Etchemins)

• Le Rappel

Jarret services professionnels

• Bérubé Audioprothésistes

• École de danse Laurie Bélanger

• Élagage SL Plus

Jarret travailleur autonome | Microentreprise

• Ariane Desbiens I Ariann Photographe

• Marie-Soleil Gilbert | Consultante en développement local

• Rachel Duquette – Chef à domicile