Caisse des Sommets de la Beauce: une ristourne de 1,5 M$

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce effectuera le versement d’une ristourne totale de 1 505 573 $, suite à la tenue de son Assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée le 22 avril.

De cette somme, 1 326 000 $ sera remis aux membres, sous forme de ristournes individuelles, et 179 573 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

Au terme de l’exercice financier, terminé le 31 décembre 2024, la Caisse affiche des excédents d’opération de 14,6 M$, en hausse de 18,9 % par rapport à 2023. Son volume d’affaires a augmenté de 6,9 %, pour s’établir 1,82 G$ pendant la même période.

En plus de verser une ristourne aux membres, la Caisse a octroyé 46 124 $ en commandites et en dons, et 129 159 $ en aide au développement du milieu, pour un investissement total de 175 283 $.

L'AGA a également permis de pourvoir cinq postes au conseil d’administration de la caisse. Alexis Bolduc, Yannick Groleau, Estelle Hamel, Audrey Poulin et Robin Rodrigue ont tous été réélus par acclamation.

Projet de regroupement

Le président du conseil d’administration, André St-Pierre, a aussi fait l’annonce d’un projet de regroupement avec la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.

«En raison de la proximité, de la vision commune et de la grande complémentarité des deux entités, les administratrices et administrateurs ont la conviction qu’un regroupement des forces bénéficierait aux membres, au personnel et à la collectivité», estime-t-il.

À cet effet, les membres de l'institution financière sont invités à une soirée d’information sur la proposition de regroupement, le mercredi 21 mai à 19 h, au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce. Après quoi, une assemblée générale extraordinaire est prévue le 9 juin à 19 h. Elle sera diffusée via le site internet de la caisse. Par la suite, les membres auront jusqu’au 13 juin pour se prononcer sur le regroupement, via leur compte AccèsD ou en se présentant dans l’un des centres de services pendant les heures d’ouverture.

Signalons que la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce affiche un actif global de 874 300 000 $, et compte 16 159 membres.