Une nouvelle aventure pour l’Auberge des Aînés de Sainte-Justine

Depuis ce jeudi 1er mai, l’Auberge des Aînés de Sainte-Justine accueille deux nouveaux propriétaires : Marion Poirier et Thomas Geissmann.

Le couple d’entrepreneurs issu des milieux de la technologie et des communications, a choisi de réorienter sa carrière vers un projet à forte portée humaine en prenant la tête de cette résidence pour personnes en perte d’autonomie bien ancrée dans la communauté.

« Loin d’être une simple entreprise, la gestion d’une résidence pour aînés est pour nous une mission de cœur — un prolongement de notre histoire familiale marquée par l’amour, la résilience, et le désir de prendre soin des autres », a lancé les deux nouveaux propriétaires.

Après une première acquisition en 2024, l’Auberge des Aînés devient leur seconde résidence dans la région. Leur objectif : former un groupe de résidences à taille humaine, capable d’offrir un milieu de vie chaleureux, attentionné et sécuritaire aux aînés.

« Nous avons appris à chérir les liens humains et à reconnaître la richesse des relations intergénérationnelles », expliquent-ils, soulignant que leur parcours personnel, notamment comme parents de cinq enfants, les a profondément inspirés.

Déterminés à préserver l’esprit familial et la qualité de service de l’Auberge, Marion et Thomas ont choisi de maintenir l’équipe en place, qu’ils décrivent comme « dévouée et compétente ». Ils entendent collaborer avec le personnel pour poursuivre la mission de l’établissement, tout en y insufflant leur vision.