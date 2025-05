La «Journée de l’agriculture» célébrée le 24 mai

C'est sous le thème Fièrement agricole que se tiendra la toute première Journée de l’agriculture, le samedi 24 mai, à l'aréna de Lambton.

L'événement a été annoncé par les organisateurs, dans le cadre d'une conférence de presse tenue ce matin au Parc du Grand lac Saint-François de Lambton. Le comité responsable comprend notamment l’UPA du Granit, de Frontenac et de l'Estrie, la Municipalité de Lambton et la MRC du Granit.

Outre la valorisation de cette activité économique dans la région, la journée permettra une immersion dans l’agriculture locale et la foresterie, notamment dans une perspective durable et écoresponsable. D'ailleurs, signalons que lors de la conférence de presse de ce matin, les organisateurs ont planté un érable à sucre au Parc du Grand lac Saint-François, afin de réduire l’empreinte carbone de l’événement.

Au programme entre 10 h et 17 h, les visiteurs pourront découvrir, déguster et acheter des produits du terroir, assister à l’exposition de machineries agricoles des producteurs, participer à des concours, profiter d’une animation familiale variée, ainsi que danser au rythme des Winslow Dancers. Il y aura aussi des kiosques agricoles éducatifs et ludiques.

Parmi les activités particulières, on retrouvera la conférence Le fameux pouce vert de Marthe Laverdière (billets en vente sur le www.fierementagricole.com), la présence d'un sculpteur à la tronçonneuse, ainsi qu'un enclos de bétail MiniMoos, une race bovine miniature.

La journée se terminera par un souper cinq services aux saveurs du terroir, suivi d’une conférence sur l’économie agricole, offerte par Jacques Deblois de Financement agricole Canada. Dès 18 h 30, une célébration gourmande de l’agriculture et un encan d’antiquités agricoles virtuel, mettant en vente des objets uniques des producteurs locaux, sont aussi programmés.

Une partie des bénéfices servira à soutenir l’agriculture et cinq organismes locaux qui évoluent dans ce milieu.

L’entrée sur le site sera gratuite. Un service de navette, trois camions de cuisine de rue, des espaces de repas intérieurs et extérieurs, un service de bar et une salle d’allaitement seront à la disposition des visiteurs.