Propriétaires de boisés: 2e assemblée générale ce soir

C'est ce soir que l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) tient sa deuxième assemblée générale annuelle.

Elle traitera des affaires courantes des membres du regroupement, et prendra place à compter de 19 h au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les membres prendront connaissance du rapport des activités et des états financiers des services forestiers, acéricoles et de récolte. Il y aura aussi l’élection des administrateurs, la présentation des résolutions 2025, ainsi qu’une allocution du représentant de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Aussi, le directeur des services forestiers et acéricoles, Jérôme Lapointe, présentera un aperçu des derniers développements concernant l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) et du programme de pulvérisation.

Plan conjoint

La première assemblée annuelle, qui a eu lieu au même Centre Frameco le 30 avril, et qui a réuni plus de 80 producteurs, portait sur le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce.

Il en est ressorti que l’année 2024 s’est avérée meilleure que la moyenne des cinq dernières années, mais inférieure à 2023 pour les membres du Plan conjoint,

Jean-Pierre Veilleux, adjoint à la mise en marché, et France Létourneau, coordonnatrice en communication et marketing, ont présenté chacun un aperçu des réalisations de l’année 2024 dans leurs domaines respectifs. Ils ont débuté par la mise en marché du bois de pâte et de sciage, puis ont terminé par le secteur de la formation et de l’information.

Signalons que le rapport annuel 2024 sera publié sur le site web, après la seconde réunion de l’APBB de ce soir.