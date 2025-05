Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce: 95 ans d’engagement économique

Plus de 320 personnes, issues du milieu des affaires, de la politique et de la communauté, ont participé, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, à un souper reconnaissance pour marquer le 95e anniversaire de fondation de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB).

La Chambre de commerce de Sainte-Marie de Beauce a vu le jour le 15 avril 1930. C’est 65 adhérents qui sont présents à la première assemblée. Le premier conseil d’administration se composait de Wilfrid Nadeau président, Joseph-Nérée Doyon, vice-président, Me Léo Bureau, secrétaire, et Henri Bergeron comme trésorier. Le but initial de la chambre était de promouvoir le bien-être économique, civique et social de la population de Sainte-Marie et des alentours.

«Depuis 95 ans, la CCINB est au cœur de la vie économique de la Nouvelle-Beauce. C’est fou de voir les époques à travers lesquelles nous avons passé et les 95 prochaines s’annoncent toutes aussi mouvementées! Aujourd’hui plus que jamais, favoriser l’achat local et soutenir nos entrepreneurs d’ici, c’est investir dans un avenir fort, solidaire et prospère pour notre région. Célébrons ensemble notre riche passé et écrivons ensemble les prochains chapitres de notre histoire! », a déclaré le président de la CCINB, Jeff Cantin, dans son message aux convives.

Présent au souper anniversaire, le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, a indiqué à l'auditoire comment la chambre de commerce de sa région de Laval avait joué un rôle très important dans la réussite de ses entreprises, lorsqu'il était en affaires. Il a tenu aussi à saluer les valeurs d'entrepreneurship de la Beauce. «Ça m'impressionne», a-t-il dit.

L'événement était sous la présidence d'honneur d'Yvan Labbé, un homme d'affaires de 6e génération de l’entreprise familiale, Il est propriétaire de JSY Foresterie, de la Ferme Sainte-Marie et de Gestion Yvan Labbé et Fils, trois compagnies qui oeuvrent dans la production forestière, acéricole et gravière.

«Représenter la 6e génération de notre entreprise familiale et prendre part aux célébrations des 95 ans de la CCINB, c’est un moment très significatif pour moi. Cela me rappelle que derrière chaque entreprise, il y a une histoire humaine, faite de défis, de transmission et de passion», a exprimé M. Labbé. Les convives ont eu le droit à la projection d'une vidéo marquant les grandes étapes de sa progression en affaires.

Les participants ont également eu le plaisir de découvrir une exposition de photos historiques retraçant les moments marquants de la Chambre et mettant en lumière les femmes et les hommes d’affaires qui ont contribué au développement économique de la Nouvelle-Beauce au fil des décennies.

«Il était essentiel pour nous de rendre hommage à ceux et celles qui ont façonné la Chambre au fil du temps. Les souvenirs, les visages et les réussites du passé rappellent à quel point l’implication des gens d’ici est précieuse. Le public a grandement apprécié ce clin d’œil à notre histoire», a indiqué la directrice générale de la CCINB, Marie-Christine Lavoie.

Signalons que plusieurs anciens présidents et présidentes de l'organisme se trouvaient parmi les convives de la soirée.