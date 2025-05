Rocky Mountain rachetée par un groupe d’entrepreneurs canadiens

L’entreprise Rocky Mountain, bien connue pour ses vélos de montagne et dont le siège social est situé à Saint-Georges, entame un nouveau chapitre, depuis ce vendredi 9 mai.

En effet, la marque a officiellement été acquise par Sports Chaos inc., un groupe formé de quatre investisseurs canadiens, tous issus du monde du plein air et de l’entrepreneuriat.

Cette reprise survient quelques mois après que l’entreprise eut obtenu une protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, en raison de difficultés financières liées notamment à la pandémie et à la chute des prix de vente post-crise.

Contacté par EnBeauce.com, la nouvelle équipe a indiqué que « le bureau chef et l'entrepôt demeureront au Québec », mais que « le bureau et les installations des anciens propriétaires en Beauce ne seront pas repris ». Concernant les 45 employés qui étaient sur le site de Saint-Georges, la nouvelle direction a ajouté que « d'anciens employés seront réengagés, et qu'ils feront du télétravail », sans préciser le nombre d'emploi sauvé.

Une relance dans le respect de l’ADN de la marque

Les nouveaux propriétaires, qui affirment vouloir préserver l’identité unique de Rocky Mountain, ont exprimé leur volonté de recentrer les activités de recherche et développement à North Vancouver, berceau historique de la marque fondée en 1981.

« Rocky Mountain, c'est bien plus qu'un nom : c'est un état d'esprit, une culture, une façon de vivre le vélo. Nous reprenons la suite avec humilité, énergie et détermination. Notre ambition est claire : préserver ce qui fait la force de Rocky depuis plus de 40 ans et ouvrir un nouveau chapitre de croissance », a affirmé Patrick St-Denis, porte-parole du groupe.

Les quatre entrepreneurs derrière la reprise de Rocky Mountain partagent une solide expérience dans l’univers du sport et du plein air. Jonathan Bourgeois, cofondateur de Raccoon Skis et associé de Maui Bikes, se distingue par son sens de l’innovation et son enracinement dans la culture du plein air. Christian Thibert, président de Thibert Inc., mise quant à lui sur l’excellence du service à la clientèle et une expertise reconnue en distribution à grande échelle.

De son côté, Patrick St-Denis, anciennement chez Oakley et The North Face, apporte une fine connaissance du consommateur actif ainsi qu’une grande maîtrise du positionnement de marque. Enfin, Jean-François Grenache complète l’équipe avec une expérience marquée en marketing et en développement des affaires.

Trois des quatre actionnaires sont également associés à Maui Bikes, une entreprise québécoise spécialisée dans les vélos électriques, un secteur en pleine croissance.

Les nouveaux propriétaires assurent que toutes les garanties en vigueur continueront d’être honorées et que le service à la clientèle et les engagements envers les partenaires seront maintenus. La relance stratégique se déploiera progressivement à travers 2025-2026.

La vision du groupe est claire : faire de Rocky Mountain une référence mondiale du vélo de montagne, tout en respectant son héritage canadien.