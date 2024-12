L'entreprise Rocky Mountain fait appel à la Cour supérieure pour rester à flot

Le fabricant de vélos tout-terrain, Rocky Mountain, dont le siège social est à Saint-Georges, vient de déposer une demande auprès de la Cour supérieure du Québec pour obtenir la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

«Malgré une forte demande pour ses vélos pendant la pandémie, la Société a eu du mal à sécuriser ses approvisionnements en raison des pénuries et de la hausse des coûts. À la sortie de la pandémie, la Société a dû composer avec une baisse marquée des prix de vente», a indiqué la compagnie par voie de communiqué.

Les administrateurs expliquent n'avoir eu d'autre choix que d'entamer des procédures de restructuration pour assurer son avenir, compte tenu que le resserrement des marges de profit «a exercé des pressions financières sans précédent» sur le fabricant.

En entreprenant ce processus de restructuration en vertu de la LACC, Rocky Mountain espère être en mesure d'éviter autant que possible l'interruption d'activité et de réduire les impacts conséquents à la situation actuelle.

Signalons que la compagnie, qui compte plus de 90 employés, répartit ses activités entre son centre de recherche et développement, situé à Vancouver-Nord (Colombie-Britannique) et son usine de fabrication et siège social dans la capitale beauceronne.