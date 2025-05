Marc Dutil sera honoré par l'université du Québec

Marc Dutil, président du Groupe Canam, se trouve parmi les quatre personnes d’exception qui recevront un prestigieux doctorat Honoris causa de l’Université du Québec le mois prochain.

Ainsi, il sera honoré sur scène lors des prochaines cérémonies de collation des grades de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le 10 juin à 10 h à l’Amphithéâtre Cogeco, devant les finissants et leurs proches.

L'Université le présente comme suit: « Marc Dutil est sans contredit une figure emblématique de l’industrie manufacturière québécoise. Arrivé au sein de l’entreprise familiale Canam en 1989, il gravit rapidement les échelons jusqu’au poste de président et chef de la direction. Sous sa gouverne, Canam s’est établie comme l’une des plus grandes entreprises de construction en acier en Amérique du Nord et a poursuivi son expansion internationale, notamment en Roumanie, en Inde et aux Philippines. Aujourd’hui, Canam est un leader en innovation, faisant continuellement progresser la technologie pour simplifier la construction et réduire les coûts.

En plus de son succès d’entrepreneur et de gestionnaire, Marc Dutil est le fondateur de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB), créée pour former et inspirer la relève entrepreneuriale québécoise. Ses succès en affaires et son implication au sein de la relève entrepreneuriale québécoise lui ont valu de nombreuses reconnaissances, dont le prix d’Entrepreneur de l’année pour le Québec en 2013, ainsi que le titre de membre de l’Ordre du Canada. Il est également l’auteur de l’essai Nos faux combats publié en 2021, et co-auteur, avec l'entrepreneur autochtone Mélanie Paul, de Mocassins et Bottes à cap – Réconciliation: un sentier à tracer ensemble, paru en 2024. »

Notons que les trois autres récipiendaires sont Johanne Gagnon, Lise Bastien et Christiane Ayotte.

Rappelons que le doctorat honoris causa de l’Université du Québec est un diplôme honorifique décerné à des personnes au mérite exceptionnel pour l’excellence de leur carrière universitaire, professionnelle, scientifique ou artistique, ou qui ont contribué de façon remarquable au progrès de la société ou à l’avancement du mieux-être de la collectivité. Il est attribué par l'Assemblée des gouverneurs de l’UQ, sous l'égide d'un des établissements du réseau de l'Université du Québec, à la suite d'une recommandation favorable de ce dernier.