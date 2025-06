Regroupement: le vote amène la création de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce

Réunis en assemblées générales extraordinaires le 9 juin dernier, les membres de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et des Sommets de la Beauce ont voté à très forte majorité en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté.

La proposition a obtenu un appui de 87.4% des votes des membres de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et 77.73% chez les membres de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce.

Par conséquent, la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce sera officiellement constituée le 1er janvier 2026 à la suite de l'approbation de l’Autorité des marchés financiers. « Il s’agit d’un nom fort et rassembleur qui nous identifie bien et qui nous permet de reconnaître le marché dans lequel nous évoluons », a mentionné Joëlle Girard, présidente de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.

La nouvelle caisse sera formée d’un peu plus de 64 000 membres, desservis dans sept places d’affaires et six centres en libre-service(guichets). « Le regroupement permettra de bonifier l’offre de service, d’être mieux outillés pour répondre aux besoins des membres et d’améliorer notre capitalisation, élément clé d’une coopérative financière durable. Une plus grande équipe permettra également de mieux faire face aux enjeux actuels et futurs en évitant les bris de services, tout en étant plus attrayants pour l’embauche de nouvelles ressources qualifiées, » a précisé André St-Pierre, président de la Caisse des Sommets de la Beauce.

Notons que cette décision occasionnera peu de changements pour les membres, mais, au besoin, des renseignements supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiqués au cours des prochains mois.