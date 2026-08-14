Repreneuriat: la CCINB met en lumière un modèle de relève entrepreneuriale d'ici

Alors que près de 16 000 entreprises québécoises déclarent avoir l’intention de procéder à une vente ou à un transfert au cours des 12 prochains mois, la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) souhaite rappeler l’importance de préparer dès maintenant la relève des entreprises afin d’assurer leur pérennité et de maintenir les emplois, le savoir-faire et les centres de décision dans nos régions.

Cette semaine, la CCINB a eu l’occasion d’accompagner Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), ainsi que Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, lors d’une visite chez Groupe Mundial, dans le cadre de Mouvement Repreneuriat.

Cette rencontre a permis de découvrir un modèle concret de relève entrepreneuriale développé ici même, en Nouvelle-Beauce. Groupe Mundial regroupe aujourd’hui quatre entreprises, quelque 250 employés et 17 actionnaires. L’organisation a fait le choix de réfléchir à sa relève et à la pérennité de ses activités sur le long terme, démontrant qu’un transfert d’entreprise réussi se prépare bien avant le départ des dirigeants.

Préparer aujourd’hui les entreprises de demain

Pour la CCINB, le repreneuriat constitue un enjeu majeur de développement économique régional. Chaque entreprise qui réussit son transfert représente non seulement la continuité d’une organisation, mais également le maintien d’emplois, d’expertise et de retombées économiques dans notre région.

« Nos entreprises représentent une richesse immense pour la Nouvelle-Beauce. Lorsqu’on parle de repreneuriat, on ne parle pas seulement d’une transaction entre un cédant et un repreneur. On parle de préserver des emplois, du savoir-faire, des fournisseurs, des clients et parfois des décennies d’histoire entrepreneuriale. La visite chez Groupe Mundial démontre à quel point une relève réfléchie et planifiée sur le long terme peut devenir un véritable levier de pérennité et de croissance », a souligné Marie-Christine Lavoie, présidente-directrice générale de la CCINB.

Les plus récentes données de Repreneuriat Québec démontrent l’ampleur de l’enjeu. Au premier trimestre de 2026, près de 16 000 entreprises privées québécoises déclaraient avoir l’intention de procéder à une vente ou à un transfert au cours des 12 prochains mois, soit l’un des volumes les plus importants observés au Québec.

Pour la CCINB, ces données renforcent l’importance de sensibiliser les entrepreneurs à la planification de leur relève et de faire connaître les modèles qui fonctionnent.

Faire rayonner l’expertise de la Nouvelle-Beauce

La présence d’acteurs provinciaux dans les entreprises de la région représente également une occasion pour la CCINB de faire connaître la réalité entrepreneuriale de la Nouvelle-Beauce et de démontrer la capacité de ses entreprises à développer des modèles innovants en matière de gestion, de croissance et de relève.

« Nous sommes fiers de pouvoir ouvrir les portes de nos entreprises à des décideurs et à des représentants d’organisations provinciales. Notre rôle comme Chambre de commerce est aussi de créer ces ponts et de faire connaître ce qui se fait de remarquable chez nous. Groupe Mundial est un bel exemple d’une entreprise qui prépare l’avenir plutôt que de l’attendre », d'ajouter Mme Lavoie.

La CCINB remercie Groupe Mundial, ainsi que Camille Rainville et Manon Viel, pour leur accueil, leur transparence et le partage de leur expérience lors de cette rencontre.