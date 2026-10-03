Journée portes ouvertes pour le lancement de la Clinique Oréna

La Clinique Physio Ergo Saint-Georges a officiellement changé de nom pour devenir la Clinique Oréna, à l'occasion d'une journée portes ouvertes qui se déroule jusqu'à 16 h, au 2200, boulevard Dionne, ce samedi 3 octobre. Des activités sont prévues pour les familles tout au long de l'après-midi.

Fondée en 2018, la clinique a changé de mains en 2022, lorsque quatre propriétaires, dont trois y travaillaient déjà comme thérapeutes, en ont fait l'acquisition.

« On a repris le beat, on s'est mis à l'aise dans notre nouveau rôle. Puis après ça, on a tranquillement ajusté les valeurs, l'image, à notre image, et à l'image qu'on voulait dégager, et que les gens nous disent qu'on dégage », raconte Valérie Bureau, l'une des copropriétaires et thérapeute à la clinique depuis 2018. Les employés de longue date, dit-elle, ont suivi la transition avec la nouvelle direction.

Le nom Oréna est né de la fusion de trois mots. « Ça part de orée, aura et sérénité, qui sont mixés ensemble pour créer Oréna », explique Valérie Bureau. La première partie, l'orée, évoque le passage à l'entrée de la clinique. « Ce n'est pas visuellement comme une rupture brutale pour rentrer dans la réadaptation. C'est plus doux, c'est un passage calme pour rentrer dans la clinique. » L'aura représente ensuite l'identité du lieu, décrite comme « une présence qui prend soin des gens, qui est là vraiment pour veiller à ce que la réadaptation se passe bien ». Enfin, la sérénité renvoie à l'ambiance chaleureuse et à l'accompagnement.

Selon Valérie Bureau, cette identité reflète ce que les patients soulignent le plus souvent. « Ce qui nous démarque beaucoup des autres cliniques, c'est vraiment l'ambiance, l'accueil chaleureux. Les gens se sentent comme dans une famille. » Les enfants des employés sont d'ailleurs régulièrement sur place. « On essaye qu'ils passent quand même un bon moment malgré leurs difficultés physiques et mentales », a-t-elle complétét.

Des services qui se sont multipliés

Le changement de nom vient couronner une transformation menée au fil des ans plutôt qu'en un seul coup. Depuis 2018, la clinique a ajouté une salle de gym, de nouvelles salles de traitement et agrandi sa réception pour accueillir une clientèle grandissante.

L'offre de services s'est élargie en conséquence. En physiothérapie, la clinique traite surtout une clientèle adulte et une clientèle de personnes âgées, avec des expertises en aiguilles sèches, vertiges, commotions cérébrales, physiothérapie périnéale et électrothérapie fonctionnelle, en plus d'une pratique sportive bien établie.

L'ergothérapie couvre la réadaptation physique, la santé mentale et la pédiatrie, avec un volet socioprofessionnel destiné aux personnes qui doivent retourner au travail après une blessure.

La clinique offre aussi de l'acupuncture, pour enfants et adultes, de l'ostéopathie, ainsi qu'un programme de réadaptation socioprofessionnelle plus intensif pour les personnes qui éprouvent davantage de difficultés avec les traitements conventionnels. « Ils font beaucoup d'exercices, développent leur autonomie avec la gestion de la douleur, pour leur permettre de retourner tranquillement vers un retour progressif au travail », décrit Valérie Bureau.

Parmi les développements à venir, l'équipe souhaite élargir la physiothérapie en pédiatrie et mettre davantage de l'avant son offre en réadaptation en oncologie, destinée aux personnes en traitement ou ayant vécu un cancer. « C'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur », dit Valérie Bureau, qui lie cet engagement à l'implication de la clinique auprès du Relais pour la vie.

Une présence dans les écoles et le sport régional

La Clinique Oréna s'implique aussi depuis plusieurs années à la Polyvalente de Saint-Georges, notamment auprès de l'équipe de football des Dragons, du niveau benjamin jusqu'au niveau juvénile, qu'elle suit depuis neuf saisons. Elle accompagne également le nouveau programme sport-études de hockey féminin dela polyvalente, et l'une des thérapeutes de la clinique offre depuis l'an dernier des soins hebdomadaires aux jeunes athlètes évoluant au niveau provincial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). « C'est un bel échange de services », résume Valérie Bureau.

Pour la copropriétaire, la journée portes ouvertes vise avant tout à faire connaître ces services sans que les visiteurs aient à débourser. « Je veux que les gens viennent ici et qu'ils repartent avec quelque chose, qu'ils repartent avec un conseil qui puisse les aider sans être toujours obligés de payer pour avoir des services, dit-elle. Je trouve ça important que les gens sachent qu'on est là, même si parfois ils n'ont pas les moyens de payer, qu'ils peuvent venir nous parler et nous rencontrer. »

La journée portes ouvertes de la Clinique Oréna se poursuit jusqu'à 16 h aujourd'hui, au 2200, boulevard Dionne, à Saint-Georges.