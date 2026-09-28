Estelle Métayer prend la présidence du conseil de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Avec la volonté de « consolider, transmettre et amplifier ce qui a été bâti »

L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) a nommé Estelle Métayer présidente de son conseil d'administration. L'organisme, fondé en 2010 à Saint-Georges, a annoncé la nomination ce lundi 28 septembre.

Stratège d'affaires et administratrice de sociétés, Mme Métayer a siégé à des conseils d'administration et à des comités consultatifs de grandes entreprises, dont Audemars Piguet, Ubisoft, Ricardo et Bombardier Produits Récréatifs. Elle est aussi fondatrice et présidente de Competia et professeure associée à l'Université McGill depuis plus de 20 ans.

« J'arrive à la présidence du conseil avec la conviction que mon rôle est de consolider, transmettre et amplifier ce qui a été bâti afin que l'École grandisse à la hauteur de ses ambitions », affirme Estelle Métayer. Elle dit avoir elle-même accompagné des entrepreneurs pendant plusieurs années et mesurer « la force de ce que nous avons entre les mains ».

La PDG de l'EEB, Isabelle Le Ber, voit dans cette arrivée un atout pour l'organisation. « Avec Estelle Métayer, nous gagnons une présidente qui a accompagné des organisations à travers les virages les plus exigeants et qui saura contribuer à notre vision du futur », indique-t-elle.

Marc Dutil devient Fondateur-Ambassadeur

Le fondateur de l'école, Marc Dutil, occupera désormais le rôle de Fondateur-Ambassadeur, tout en poursuivant son engagement comme entrepreneur-entraîneur. Son mandat consistera à entretenir les liens avec la communauté de l'EEB, les grands partenaires et les donateurs, alors que le conseil d'administration et l'équipe de direction élaboreront et exécuteront les stratégies de croissance de l'organisme.

Depuis sa fondation, l'EEB, un OBNL, a accompagné plus de 13 000 entrepreneurs et compte plus d'une centaine de chefs d'entreprise agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.