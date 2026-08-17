Deux fermes beauceronnes ouvrent exceptionnellement leurs portes aux visiteurs

L’Union des producteurs agricoles tiendra la 22e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec le dimanche 13 septembre, partout à travers la province.

L’événement offre au public l'occasion de découvrir les coulisses de l'agriculture d’ici et de mieux comprendre le parcours des aliments, du champ à l'assiette. Les visiteurs pourront échanger avec les productrices et producteurs agricoles, en apprendre davantage sur leur quotidien, leur savoir-faire et les réalités qui façonnent l'agriculture d'aujourd'hui.

Pour l'occasion, 62 établissements ouvrent leur portes partout à travers la province, dont deux en Beauce. Il sera ainsi possible de visiter la Ferme Milpa, située au 1000 route Fraser à Beauceville ainsi que la Ferme Éric Lessard inc, établie au 723, 7e rang S, à East-Broughton.

Chaque ferme participante suggèrera une expérience à son image, inspirée de ses productions, de son expertise et de son histoire. Au fil des visites guidées, des démonstrations, des ateliers, des kiosques éducatifs ou des échanges, les visiteurs pourront découvrir les différentes étapes de production, mieux comprendre les défis du métier et l’engagement des productrices et producteurs envers une agriculture durable et des pratiques écoresponsables.

« Derrière chaque ferme, il y a une histoire, des générations de savoir-faire, des personnes qui ont à cœur de produire des aliments de qualité. En allant à leur rencontre et en choisissant les produits d'ici, nous contribuons tous à la vitalité de nos régions et à l'avenir de notre agriculture. Bonne découverte des fermes du Québec! », a déclaré Martin Caron, président général de l'UPA.

Toutes les activités sont offertes gratuitement et varient d'une ferme à l'autre. Dégustations de produits locaux, observation d'animaux, animations agroenvironnementales, tours de tracteur, autocueillette ainsi que de nombreuses autres découvertes seront au rendez-vous. Ce contact direct avec les productrices et producteurs rappelle toute l'importance de mettre en valeur une agriculture locale, innovante et résiliente. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, où ces derniers sont confrontés à des défis majeurs, tels que les enjeux géopolitiques, les conséquences des changements climatiques et les incertitudes économiques qui marquent leur

réalité de tous les jours.

À la suite de leur participation aux Portes ouvertes sur les fermes du Québec, les visiteurs seront invités à remplir un sondage d’appréciation qui leur donnera la chance de gagner l’un des trois prix tirés au sort : deux cartes-cadeaux de 1 000 $ chacune, échangeables chez Maxi et Provigo, et un panier de produits locaux d’une valeur de 350 $.