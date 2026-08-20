Encore une belle réussite pour la Virée Agro aux Etchemins

La réponse du public a encore une fois été excellente pour la deuxième édition de la Virée Agro aux Etchemins, qui s’est tenue le samedi 15 août, au sein de douze entreprises locales, passionnées par l’agrotourisme.

Rappelons que l'initiative, mise sur pied par la MRC des Etchemins, afin de promouvoir la région et son offre agrotouristique est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.

Tout au long de la journée, les familles ont pu découvrir une variété impressionnante de produits locaux et profiter d’une foule d’activités originales: rallyes, jeux de déguisement, découverte d’animaux de la ferme peu communs, thé anglais dans le jardin, dégustation de légumes à l’aveugle, découverte des minéraux du Québec, initiation à l’orpaillage, concours de dessin, chansonnier, méchoui, et bien plus encore.

Le concours photo a également connu un beau succès, avec près d'une cinquantaine de clichés soumis.

« La Virée Agro est devenue un rendez-vous incontournable qui met en valeur le savoir-faire de nos entreprises agrotouristiques et la richesse de notre territoire. Voir autant de citoyens et de visiteurs répondre à l’invitation démontre tout l’intérêt pour les produits locaux et les gens passionnés qui les créent », a commenté le préfet de la MRC des Etchemins, Christian Chabot, à l'issue de l'événement.