Nouvelle-Beauce
Le 46e Souper des gens d'affaires dévoile ses récipiendaires
Les organisateurs du 46e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce viennent de rendre public les noms des personnes qui seront honorées lors de la tenue de l'événement le 28 octobre prochain.
Il s'agit en premier lieu de Richard Lehoux, de la Ferme B. Lehoux et Fils, de Saint-Elzéar, qui sera intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce.
Agriculteur, entrepreneur et homme engagé dans sa communauté, il s’est illustré par son implication auprès du milieu municipal et agricole, ainsi que par son parcours à titre de député fédéral de Beauce de 2019 à 2025. Reconnu pour son leadership rassembleur, sa proximité avec les gens et sa volonté de redonner à sa communauté, il a contribué de façon significative à l’essor et à la vitalité de La Nouvelle-Beauce.
Du côté des Personnalités d’affaires 2026, David Drouin et Jacques Labbé, du Groupe Camnor, sont honorés pour leur contribution remarquable au développement de l’entreprise Acier Trimax, située à Sainte-Marie, partie prenante du Groupe Camnor. Leur vision entrepreneuriale, leur capacité à fédérer les talents et leur engagement envers l’excellence ont façonné une entreprise solide, innovante et reconnue pour son succès.
Annuellement, près de 400 personnes participent à ce prestigieux rendez-vous de la communauté d’affaires qui se tiendra au Centre Caztel de Sainte-Marie. Organisée Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), la soirée se déroulera sous le thème Au cœur de nos succès, la force des liens. Les intéressés peuvent réserver leur place dès maintenant.
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