Pomerleau fait l'acquisition du Groupe ALLEN

L'entreprise de construction beauceronne Pomerleau a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition du Groupe ALLEN, un entrepreneur général québécois spécialisé dans le traitement des eaux, la mécanique de procédés, le forage directionnel, le coffrage et le terrassement depuis près de 80 ans.

Cette transaction réunit deux entreprises québécoises reconnues qui partagent une même ambition de croissance à long terme ainsi qu'une culture fondée sur la collaboration, la confiance, le respect et l'excellence.

Les besoins d'investissement dans les infrastructures d'eau continueront de croître au cours des prochaines décennies sous l'effet du vieillissement des actifs, de la croissance démographique et de l'évolution des exigences environnementales. En réunissant leurs expertises complémentaires, Pomerleau et le Groupe ALLEN seront mieux positionnés pour accompagner les collectivités dans la modernisation de ces infrastructures essentielles.

« Les collaborations récentes entre nos organisations ont confirmé non seulement la complémentarité de nos expertises, mais aussi l'alignement de nos valeurs, de nos façons de faire et de nos ambitions à long terme. Ensemble, nous serons mieux positionnés pour répondre aux besoins croissants des collectivités et contribuer à la réalisation des infrastructures dont le Québec aura besoin au cours des prochaines décennies. Notre objectif demeure de bâtir sur les solides fondations du Groupe ALLEN et de soutenir la prochaine étape de son développement dans le respect de ce qui fait sa force », Philippe Adam, président-directeur général chez Pomerleau.

Le Groupe ALLEN devient donc une filiale de Pomerleau et continuera de s'appuyer sur les forces qui ont contribué à son succès. Elle poursuivra ses activités sous son propre nom, avec ses équipes de direction en place.

À la suite de l'obtention de toutes les approbations requises et de la satisfaction des conditions de clôture, la transaction est complétée. Canaccord Genuity Group inc. a agi à titre de conseiller en fusions et acquisitions dans le cadre de la transaction pour les vendeurs.